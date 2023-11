A Junior Achievement Rio Grande do Sul (JARS), organização social com foco em educação empreendedora, realizará uma celebração de final de ano na próxima terça-feira (28). O objetivo do evento é comemorar as conquistas de 2023, divulgar o número de alunos impactados ao longo do ano, apresentar os desafios para 2024 e introduzir uma plataforma de conteúdo empreendedor. A cerimônia ocorrerá às 18h30min, no salão principal da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, para convidados.