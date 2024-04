Fundada em 1960, pela primeira vez em sua história a Universidade Federal de Santa Catarina teve uma formanda vestida com beca branca durante a colação de grau. Nesta quinta-feira (4), Cynthia Luiza Ribeiro do Amaral formou-se em Serviço Social e subiu ao palco com vestes brancas em respeito ao seu processo de formação espiritual no candomblé.