Estão abertas, até sexta-feira (30), as inscrições para três cursos de pós-graduação gratuitos pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). São 97 vagas, sendo 40 para especialização em Educação Infantil, Currículo e Metodologia, 30 em Agroecologia e Produção Orgânica e outras 27 para o curso de Gestão em Agronegócio.