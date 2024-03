Estão abertas as inscrições para mais de 900 vagas em concursos públicos do Rio Grande do Sul. Ao menos 15 seleções, espalhadas por várias regiões do Estado, buscam novos servidores. As oportunidades são para diferentes cargos, níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que variam entre R$ 1.298,85 e R$ 20.842,12.