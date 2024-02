O CIEE-RS está com inscrições abertas até quinta-feira (29) para prova da Residência Jurídica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). São 50 vagas para a Comarca de Porto Alegre e outras 50 para a sede administrativa do TJRS, além da formação de cadastro reserva. A prova será realizada no dia 18 de março na modalidade online.