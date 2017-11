As inscrições para o Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano (Unifra), em Santa Maria, encerram nesta sexta-feira (3). Ao todo, são ofertadas 1.355 vagas em 32 cursos.

As inscrições deverão ser feitas no site da instituição unifra.br. A taxa é R$ 100. A seleção será por meio de uma prova objetiva e mais uma de redação, aplicada no dia 27 de novembro. Para os aprovados, as aulas começam no primeiro semestre de 2018.