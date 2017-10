A Secretaria de Educação (Seduc) confirmou que vai começar a cadastrar alunos de escolas afetadas pela greve das escolas estaduais para iniciar a transferência dos estudantes para outras instituições. A medida foi anunciada na última quinta-feira (19), com o objetivo de atender, principalmente, estudantes no 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

Os pais dos alunos afetados pela greve dos professores devem solicitar informações sobre documentos e procedimentos através das coordenadorias regionais (confira a lista abaixo). O governo do Estado não tem uma estimativa do número de crianças e adolescentes ainda afetados pela paralisação. Entretanto, a pasta estima que 30% das escolas tenham aulas a menos ou estejam totalmente paralisadas.

Conforme a Seduc, assim que os pais se apresentarem na coordenadoria solicitando transferência do aluno, servidores do Estado vão verificar a possibilidade de realocação do estudante em outra instituição. Havendo vagas, o processo pode demorar menos de 24 horas. A Seduc espera que o mapeamento das escolas que vão acolher os alunos seja concluído até a próxima terça-feira (24).

A presidente do Cpers, Helenir Aguiar Schürer, contestou a preocupação do governo com os estudantes. Segundo ela, a medida vai prejudicar os alunos, já que eles irão para turmas que estão mais adiantadas no conteúdo e terão dificuldades de acompanhar:

— Como vai ser feita a recuperação desses conteúdos para os alunos que forem transferidos? Os professores das escolas que estão em aula não vão fazer isso. É um desrespeito desse governo com a educação, uma solução para si e não para os alunos.

Os professores da rede estadual decidiram entrar em greve em assembleia do Cpers-Sindicato realizada no dia 5 de setembro. A principal reivindicação da categoria é fim do parcelamento dos salários. O secretário da Educação afirma que o governo não tem como garantir o pagamento em dia.

Impasses

Esse é mais um episódio de conflito entre o governo do Estado e o Cpers-Sindicato desde o começo da greve. No início de outubro, o Piratini anunciou que iria demitir professores temporários que aderiram à paralisação, mas desistiu da medida após liminar da Justiça proibir os desligamentos. Antes disso, outra decisão judicial havia proibido o corte do ponto dos grevistas.

Na semana passada, a Secretaria da Educação anunciou um calendário para recuperação das aulas, mesmo com a paralisação ainda em curso, o que também desagradou a categoria.

Confira a lista de coordenadorias regionais

CRE 01 - Porto Alegre

Av. Borges de Medeiros, 1501 - Bairro Praia de Belas

Porto Alegre - RS - 90119-900

Fone: (51) 3288-7628

E-mail: gab01cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 12h - 13h30min às 18h (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)



CRE 02 - São Leopoldo

Av. João Corrêa, Centro

São Leopoldo - RS - 93020-678

Fone: (51) 3591-2600

Fone: Gab (51) 3591-2617

Fone: Fax (51) 3591-2600

E-mail: acs02cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 19h às 22h30min (Setor pedagógico ou agendamento) e quarta-feira (dia inteiro)

CRE 03 - Estrela

Rua Coronel Müssnich, 773

Estrela - RS - 95880-000

Fone: (51) 3712-1000

Fone: Gab (51) 3712-1138

Fone: Ped (51) 3712-4209

E-mail: gab03cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h15min às 17h15min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)



CRE 04 - Caxias do Sul

Av. Júlio de Castilhos, 4020

Caxias do Sul - RS - 95010-002

Fone: (54) 3220-6700

Fone: (54) 3225-4248 (Ped)

E-mail: gab04cre@educacao.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 11h30min - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)



CRE 05 - Pelotas

Rus Barão de Butuí, 396, Centro

Pelotas - RS - 96010-330

Fone: Geral (53) 3284-4800

Fone: DP (53) 3284-4812

Fone: GAB (53) 3284-4809

Fone: FAX (53) 3284-4810

E-mail: gab05cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 11h - 14h às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)



CRE 06 - Santa Cruz do Sul

Rua Ernesto Alves, 887

Santa Cruz do Sul - RS - 96810-060

Fone: (51) 3713-9450 (Geral)

E-mail: gab06cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira - expediente interno, quinta-feira e sexta-feira)



CRE 07 - Passo Fundo

Rua Saldanha Marinho, 478

Passo Fundo - RS - 99010-150

Fone: (54) 3316-2650 (Ped)

Fone: (54) 3316-2650 (Geral)

FAX: (54) 3311-3552

E-mail: gabinete07cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 18h15min às 22h15min e quarta-feira (dia inteiro)

CRE 08 - Santa Maria

Av. Presidente Vargas, 1052

Santa Maria - RS - 97015-510

E-mail: gab08cre@seduc.rs.gov.br

Fone: (55) 3220-1050 (Geral)

Fone: (55) 3220-1064 (Gab)

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 09 - Cruz Alta

Rua Pinheiro Machado, 701

Cruz Alta - RS - 98005-970

Fone: (55) 3322-6030 (Geral/Fax)

Fone: (55) 3322-6482 (Ped)

Fone: (55) 3322-5101 (DRH)

Fone: (55) 3326-4145 (NTE)

E-mail: gab09cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 11h30min - 13h30min às 16h30min

Horários de atendimento: Expediente interno: 16h30min às 18h

CRE 10 - Uruguaiana

Avenida Duque de Caxias, 2827

Uruguaiana - RS - 97500-000

Fone: (55) 3412-7452 • (55) 3412-7453 (Gab)

Fone: (55) 3412-7464 • (55) 3412-7468 • (55) 3412-7469 (Pedagógico)

Fone: (55) 3412-7456 • (55) 3412-7465 • (55) 3412-7466 (RH)

E-mail: gab10cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 14h às 18h (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 18h15min às 21h45min (somente interno - visita às escolas e agendamento) e quarta-feira (dia inteiro)

CRE 11 - Osório

Rua Barão do Rio Branco, 381

Osório - RS - 95520-000

Fone: (51) 3663-4550

FAX: (51) 3663-2681

E-mail: gab11cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 12 - Guaíba

Rua Dr. Joaquim Ribeiro, 231

Guaíba - RS - 92500-000

Fone: (51) 3401-7050

Fone: (51) 3480-5508

E-mail: gab12cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 13 - Bagé

Av. Sete de Setembro, 1264

Bagé - RS - 96400-003

Fone: (53) 3240-5550 (Geral)

Fone: (53) 3241-6524 (Ped)

E-mail: ascom-13cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 18h15min às 22h e quarta-feira (dia inteiro - Protocolo aberto)

CRE 14 - Santo Ângelo

Rua Barão de Santo Ângelo, 832

Santo Ângelo - RS - 98801-630

Fone: (55) 3313-0250

Fone: (55) 3313-0270

Fone: (55) 3313-0254 (Gab)

E-mail: gab14cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: Horário de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 15 - Erechim

Praça da Bandeira, 190

Erechim - RS - 99700-000

Fone: (54) 3520-2800 (Geral)

Fone: (54) 3519-5947 (Ped)

Fone: (54) 3522-1066 (Gab)

FAX: (54) 3522-5947

E-mail: gab15cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 12h - 13h30min às 18h (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 16 - Bento Gonçalves

Av. Presidente Costa e Silva, 115

Bento Gonçalves - RS - 95700-000

Fone: (54) 3455-0500 (Geral)

FAX: (54) 3451-2065

E-mail: gab16cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 17 - Santa Rosa

Rua Borges de Medeiros, 806

Santa Rosa - RS - 98900-000

Fone: (55) 3512-9900

Fone: (55) 3513-1618 (ped)

FAX: (55) 3512-5636 (RH)

E-mail: gab17cre@seduc.rs.gov.br

CRE 18 - Rio Grande

Rua Fernando Duprat da Silva, 94

Rio Grande - RS - 96200-540

Fone: (53) 3231-3944 (Ped)

Fone: (53) 3233-7650 (Gab)

FAX: (53) 3231-7777

E-mail: gab18cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 11h30min - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 19 - Santana do Livramento

Rua Duque de Caxias, 1490

Santana do Livramento - RS - 97573-460

Fone: (55) 3241-8350

Fone: (55) 3241-8356

FAX: (55) 3242-1099

E-mail: gab19cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (somente à tarde)

CRE 20 - Palmeira das Missões

Av. Independência, 836

Palmeira das Missões - RS - 98300-000

Fone: (55) 3742-1313 (Geral)

FAX: (55) 3742-3650 • (55) 3742-6321(Ger)

FAX: (55) 3742-9050 • (55) 3742-6080 (Gab)

Fone: (55) 3742-3888 (Ped)

E-mail: gab20cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 21 - Três Passos

Av. Borges de Medeiros, 207

Três Passos - RS - 98600-000

Fone: (55) 3522-9761 (Gab) • (55) 3522-9758 (Ped)

E-mail: gab21cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 18h às 22h (setor pedagógico, setor de autonomia financeira, atendimento mediante agendamento) e quarta-feira (dia inteiro)



CRE 23 - Vacaria

Av. Júlio de Castilhos, 653

Vacaria - RS - 95200-000

Fone: (54) 3232-1911 • (54) 3231-7250 • (54) 3232-1655

FAX: (54) 3232-1245

E-mail: gab23cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 24 - Cachoeira do Sul

Rua Ramiro Barcelos, 2762

Cachoeira do Sul - RS -

96508-070

Fone: (51) 3722-9250 (Geral) • (51) 3724-2512 (Ped) • (51) 3722-4795 (Gab)

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

E-mail: 24cre@seduc.rs.gov.br

CRE 25 - Soledade

Rua Dr. Flores, 152

Soledade - RS - 99300-000

Fone: (54) 3381-9750 (Geral)

FAX: (54) 3381-1898 • (54) 3381-1129 (Geral) • (54) 3381-1123

E-mail: gab25cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 27 - Canoas

Av. Inconfidência, 420

Canoas - RS - 92020-320

Fone: (51) 3415-5550

FAX: (51) 3415-5571

E-mail: gab27cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 11h30min - 13h30min às 17h00min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 17h às 20h (agendamento) e quarta-feira (dia inteiro)

CRE 28 - Gravataí

Av. Cel. Fonseca, 627

Gravataí - RS - 94010-180

Fone: (51) 3488-9050 (Geral) • (51) 3489-9057 (Gab)

FAX: (51) 3488-5999

E-mail: gab28cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30 às 12h e das 13h30 às 21h15min

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 32 - São Luiz Gonzaga

Rua Venâncio Aires, 2418

São Luiz Gonzaga - RS - 97800-000

Fone/FAX: (55) 3352-8600 • (55) 3352-4301 • (55) 3352-4347

E-mail: gab32cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 35 - São Borja

Av. Presidente Vargas, 2637

São Borja - RS - 97670-000

Fone: (55) 3431-0100 (Geral) /(55) 3431-2181

FAX: (55) 3431-0117

E-mail: gab35cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: 18h15min às 22h15min (**) e quarta-feira (dia inteiro) (**) Visita a escolas, priorizado atendimento as escolas que tem EJA e Ensino Médio e atendimento por agendamento.

CRE 36 - Ijuí

Rua XV de Novembro, 498, Centro

Ijuí - RS - 98700-000

Fone: (55) 3331-0350

FAX: (55) 3332-7448

E-mail: gab36cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)

Horários de atendimento: Expediente interno: quarta-feira (dia inteiro)

CRE 39 - Carazinho

Av. Flores da Cunha, 1082

Carazinho - RS

99500-000

Fone: (54) 3330-2247

FAX: (54) 3330-2244 • (54) 3329-9600 (Gab)

E-mail: gab39cre@seduc.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h às 12h - 13h30min às 17h30min (exceto quarta-feira)