A Polícia Civil deu início às investigações de um caso em que duas professoras de uma escola passaram mal após ingerirem um bolo dado por alunos em Bagé, na Região da Campanha. O caso ocorreu no final do mês de setembro, mas só foi registrado na Polícia Civil na última quarta-feira (18).

Conforme a Polícia Civil, os alunos deixaram o bolo na sala dos professores, com um bilhete para uma das docentes. O texto, com agradecimentos à educadora, era assinado por uma pessoa que se identificou como ex-aluno da instituição. As professoras ingeriram o alimento e passaram mal. Elas foram encaminhadas para atendimento no Pronto-Socorro da Santa Casa de Caridade, onde foram atendidas.

Segundo registro de ocorrência, imagens internas do colégio flagraram dois adolescentes, do 3º ano do Ensino Médio, entregando o bolo a um aluno, do 8º ano do Ensino Fundamental, que deixou o alimento na sala dos professores. Os dois garotos de 16 anos foram expulsos do colégio.

A titular da 1ª Delegacia de Polícia de Bagé, Daniela Barbosa de Borba, afirmou que um pedaço do bolo foi recolhido e será encaminhado para perícia. Ela não descarta que os estudantes tenham colocado maconha no alimento.