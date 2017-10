Nove cidades do Rio Grande do Sul estão com vagas abertas para pessoas com deficiência no McDonald's. São 51 vagas, sendo a maioria em Porto Alegre (33), Santa Maria (5), Rio Grande (3), Gramado (2), Santa Cruz do Sul (2), São Leopoldo (2), Viamão (2), Canoas (1) e Gravataí (1). Para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no site da recrutadora, a ManpowerGroup.