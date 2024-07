O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (12), que o governo deve trabalhar pela inclusão das armas no Imposto Seletivo (também chamado de "imposto do pecado"), no âmbito das discussões sobre a reforma tributária ao longo do segundo semestre. O Imposto Seletivo tem como principal função sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.