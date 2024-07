Entenda o que é o DET, sistema que será obrigatório para microempreendedores Individuais e empregadores domésticos a partir de agosto

A partir da próxima quinta-feira (1º), a utilização do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) será obrigatória para Microempreendedores Individuais (MEIs) e empregadores domésticos. O DET é um novo sistema do governo federal, gerido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que facilita a comunicação entre o órgão e os empregadores do país, visando simplificar o cumprimento das obrigações trabalhistas. As informações são do portal g1.