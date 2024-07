Agência de fomento firma convênio com Senai e Fiergs para reabilitar máquinas de empresas atingidas pela enchente

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) firmaram um convênio de R$ 9,4 milhões para reabilitar máquinas de micro, pequenas e médias empresas industriais gaúchas afetadas pelas enchentes de abril e maio. Assinado em São Leopoldo (RS), o acordo destina R$ 8,5 milhões da ABDI ao Senai-RS, que contribuirá com R$ 945 mil.