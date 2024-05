Os cuidados com a saúde mental devem ocorrer em todos os aspectos da sociedade, inclusive no ambiente de trabalho. A pesquisa Índice de Bem-Estar Corporativo (IBC) do Mercado, conduzida pela Zenklub, analisou o bem-estar emocional em 13 setores durante o primeiro semestre de 2023 e nenhum alcançou o índice mínimo ideal exigido pelo estudo nesse período.