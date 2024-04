Com o aumento das transações online e a expansão da presença digital, é essencial que os consumidores estejam cientes de seus direitos e saibam como protegê-los. Isso porque, segundo o Relatório do Varejo 2024, feito pela Adyen, em colaboração com o Centro de Pesquisa Econômicas e de Negócios (CEBR, na sigla em inglês), dois em cada cinco brasileiros foram vítimas de fraudes de pagamentos em 2023. Ainda conforme o documento, os consumidores afetados por fraudes de pagamentos perderam, em média, R$ 2.022,46, marcando um aumento de 137% em relação a 2022.