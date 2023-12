As vendas de veículos elétricos no Brasil foram impulsionadas, nos últimos meses, pela previsão de aumento nos preços em razão do fim das isenções para importação dos automóveis movidos a eletricidade. Desde o começo do ano, havia a expectativa de que o governo federal poderia retomar a cobrança de tributo dos carros desembarcados no país — o que levou muitos interessados em abandonar os combustíveis fósseis a antecipar os planos.