Às vésperas do pagamento da primeira parcela do 13º salário, parte dos trabalhadores já começa a planejar o que fazer com esse incremento na renda. Caindo na conta da maioria dos assalariados até o dia 30 de novembro, essa verba extra deve ser usada com cautela, segundo especialistas. Em tempos de endividamento e inadimplência no topo, o uso consciente desse complemento ganha ainda mais importância.