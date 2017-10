Pelo segundo mês consecutivo, Santa Maria registrou saldo positivo na geração de postos de trabalho. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês de setembro, foram 66 empregos criados. A efeito de comparação, em agosto, foram 285 empregos gerados na cidade – sendo que os setores do comércio e dos serviços puxam esse número.

No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, foram gerados 693 empregos, segundo o Ministério do Trabalho. No mesmo período no ano passado, Santa Maria teve o fechamento de 122 postos de trabalho. O comércio, ainda que esteja retraído, colaborou na criação de oportunidades no mês de setembro.