O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, disse que é necessário ter bons exemplos de setores financiados em momento de "polemização", mencionando a indústria de papel e celulose. "O BNDES precisa de notícias boas neste momento em que sua história vem sendo polemizada, inclusive por polemizadores nem sempre bem informados e que querem jogar mais pedras do que rosas", comentou, em discurso de abertura do 50º Congresso da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), em São Paulo.

O presidente do BNDES lembrou que de 2010 a 2017 de R$ 23 bilhões a R$ 24 bilhões foram investidos pelo banco de fomento em cinco grandes empreendimentos do segmento de papel e celulose. "O BNDES quer estar nessa próxima etapa de desenvolvimento do setor de papel e celulose e já tem estado de modo mais evidente e profundo do que em qualquer outro setor".