A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras em setembro aumentou 2,57% na comparação com agosto, e atingiu 2,79 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,68 milhões boed produzidos no Brasil e 106 mil boed no exterior.

Já a produção média de petróleo no País foi de 2,17 milhões de barris por dia (bpd), volume 2,8% superior ao de agosto. De acordo com a estatal petroleira, esse resultado se deve, principalmente, à normalização da operação após parada programada dos FPSOs Cidade de Itaguaí e Cidade de Maricá, ambos operando no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.

A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 81,5 milhões de m?/d, com avanço de 2% ante o mês anterior. Esse aumento também foi decorrente do retorno à operação das plataformas citadas acima. Cabe destacar que o aproveitamento do gás produzido nas plataformas operadas pela Petrobras atingiu, pelo segundo mês consecutivo, um novo recorde mensal, atingindo a marca de 97%.

No pré-sal, em setembro, a produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros), foi de 1,68 milhão boed, volume 6,6% acima do mês anterior. Esse resultado também se deve à normalização da operação dos FPSOs Cidade de Itaguaí e Cidade de Maricá.

Exterior

Nos campos do exterior, a produção de petróleo em setembro foi de 64 mil bpd, volume 3,3% acima do mês anterior. Segundo a petroleira, essa elevação foi consequência da normalização da produção em campos produtores nos Estados Unidos, após a passagem do furacão Harvey.