O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu para 55,9 em outubro, de 56,7 em setembro, segundo dados preliminares publicados hoje pela IHS Markit.

Apesar da queda, a leitura acima da marca de 50,0 indica que a atividade econômica do bloco continuou se expandindo neste mês, ainda que em ritmo mais contido. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam redução menor do indicador, a 56,4.

Somente o PMI de serviços da zona do euro recuou para 54,9 em outubro, de 55,8 em setembro. Neste caso, a projeção do mercado era de baixa do índice a 55,5.