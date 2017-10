O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira, 24, que o presidente Michel Temer vai sancionar a Medida Provisória 783/2017, que cria o programa de parcelamento de débitos tributários, o novo Refis, e que ela estará publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União. Questionado sobre possíveis vetos, o ministro disse que eles ainda estão "sendo analisados". "Mas estará no DOU de amanhã (quarta)", declarou.

Indagado sobre as medidas provisórias que impactam o Orçamento de 2018 e a resistência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já afirmou que não pautará mais MPs enviadas pelo Executivo, Padilha disse que elas ainda não existem e admitiu que o governo pode fazer as medidas via projeto de lei. "Quais MPs? Calma, elas já estão lá (na Câmara)? Ainda estamos analisando", disse.

Sobre se as medidas que tratam do adiamento do reajuste de servidores e do ajuste da tributação de fundos de investimento exclusivos podem ser feitas via projeto de lei, o ministro respondeu: "É uma possibilidade".