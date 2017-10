Para o Sinduscon-RS, pessoas precisam ter segurança no emprego para comprar imóveis Ronald Mendes / Agencia RBS

Com desempenho superior ao do país no primeiro semestre, o Rio Grande do Sul tem na construção civil o setor mais atrasado entre os mais representativos da economia.

De janeiro a junho, graças ao peso maior da agropecuária, o PIB do Estado cresceu 2,1%, quando o Brasil ficou no zero a zero. Segmento de maior relevância, o de serviços teve alta de 0,3% no período, enquanto o comércio avançou 1,3%. A indústria de transformação subiu 1,9%. Mas a construção desabou 5,8%.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado (Sinduscon-RS), Ricardo Sessegolo, avalia que, apesar da queda da Selic, o juro mais baixo está demorando para chegar na ponta, tanto no financiamento para as construtoras quanto aos clientes.

Como imóveis têm alto valor, também seria necessário aguardar recuperação mais firme da economia, diz.

– As pessoas precisam ter segurança no emprego para comprar imóvel – avalia Sessegolo.

Em queda desde 2014, a indústria de transformação gaúcha vê dias melhores pela frente, mas ainda está longe de recuperar as perdas.

Presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado, Gilberto Ribeiro observa que, pelo indicador da entidade, mais amplo em relação aos que mensuram só produção e receita, a atividade no segundo trimestre foi 3,3% superior à de igual período do ano passado, embora no acumulado de 2016, até agosto, o resultado ainda seja negativo, de 0,4%.