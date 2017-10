O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encerrou neste domingo, 15, sua agenda em Washington, onde participou nesta semana da reunião anual do Fundo Monetário Internacional. Hoje, o ministro teve três reuniões bilaterais com os ministros das Finanças da África do Sul, Suécia e Irã. Os temas não foram informados e Meirelles não deu declarações à imprensa.