A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating global BBB da Itália e manteve a perspectiva estável da nota.

De acordo com a Fitch, a nota é sustentada pela diversificação da economia italiana, bem como o alto valor adicionado. "A inadimplência do setor privado é moderada, o sistema de pensões é sustentável e os juros dos bônus do governo estão em queda", diz a Fitch.

A empresa de risco afirma ainda que o superávit em conta corrente esperado para a Itália seja de 2,5% do PIB neste e no próximo ano, comparado com um déficit médio de 0,9% entre 2008 e 2015.