O fim da devolução de recursos cobrados a mais dos consumidores entre 2015 e 2016 foi o principal motivo para a forte alta das tarifas da EDP São Paulo (ex-Bandeirante), definida nesta terça-feira, 17, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que vigorará a partir da próxima segunda-feira (23). A diretoria da agência definiu em reunião um reajuste médio de 24,37% para as tarifas da distribuidora. Desse total, 11,40% refletem o "efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior".

Os demais 12,97% de aumento se referem aos aumentos dos custos da distribuidora, com destaque para os custos com transmissão de energia, em decorrência, principalmente, da indenização por ativos não amortizados anteriores a 2000, que passou a ser cobrada nas contas deste ano. No total, os custos de transmissão sozinhos respondem por 10,70 pontos porcentuais do reajuste.