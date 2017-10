Anderson Fetter / Agencia RBS

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei-RS), divulgado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta terça-feira (24), registra um pequeno aumento em outubro, na comparação com setembro, em razão da melhora na percepção dos empresários gaúchos sobre o momento atual. Ficou em 57,1 pontos, 0,4 acima do mês anterior. Ao variar entre zero e cem pontos, o índice mostra a presença da confiança quando superior a 50.

_ O resultado reforça a hipótese de que a economia brasileira e a indústria gaúcha estão em trajetória de recuperação, ainda que a um ritmo bastante moderado e muito distante de recuperar as perdas acumuladas dos últimos anos _ afirma o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

O Indicador de Condições Atuais (ICA) registrou alta de 1,7 ponto em outubro relativamente a setembro, a terceira seguida, alcançando 53,2, o maior valor desde março de 2011 (53,4 pontos). Para comparar, em outubro de 2015 o indicador registrava o menor valor da série histórica: 26,3 pontos.

_ A confiança do empresário é resultado de alguns sinais positivos que se verificam na economia, tais como as reduções da taxa de juros e da inflação, os aumentos da produção, do faturamento e das exportações industriais e das vendas do varejo, a geração de emprego e a safra agrícola recorde. O otimismo é contido, porém, diante das incertezas no campo político _ enfatiza Petry.

Os empresários gaúchos também perceberam melhora nas condições da economia brasileira (53 pontos), a primeira vez desde fevereiro de 2011, e nas das empresas _ o índice passou de 52,4 pontos em setembro para 53,4 em outubro.

Já as perspectivas da indústria gaúcha para os próximos seis meses se mantêm positivas e praticamente estáveis em outubro. Os 59,1 pontos do Indicador de Expectativas (IE) continuaram a revelar otimismo, mesmo com pequeno recuo em relação a setembro (59,3). A confiança dos empresários em relação à economia brasileira continua moderada (54,4 pontos em outubro, ante 54,8 em setembro). A visão é a mesma quando perguntados sobre as perspectivas de suas empresas, com o índice passando de 61,6 para 61,9 pontos no período.