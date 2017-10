A China vai dar a bancos estrangeiros mais espaço para conduzir negócios no país, permitindo inclusive que ampliem fatias em instituições financeiras domésticas, segundo o chefe do órgão que regula o setor bancário chinês.

Guo Shuqing, que chefia a Comissão Reguladora Bancária da China (CBRC, pela sigla em inglês), disse hoje, às margens do Congresso do Partido Comunista chinês, que a diminuição da participação de mercado de bancos estrangeiros no país é um fator negativo e que a CBRC permitirá que esses bancos ofereçam mais serviços financeiros no mercado chinês.