O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou hoje, durante evento em Washington, nos Estados Unidos, que a perspectiva global tem sido favorável e que a atividade continua no caminho de recuperação gradual, sem pressionar as condições financeiras das economias avançadas.

"O processo de normalização da política monetária em economias avançadas tem sido baseado no gradualismo, na transparência e tem focado em não colocar em risco o crescimento incipiente no mundo", avaliou. "Apesar de episódios ocasionais de volatilidade relacionados a eventos geopolíticos, este ambiente está favorecendo as economias emergentes, que continuam a se beneficiar das menores taxas de juros, do dólar mais fraco e do baixo risco."