Após avançar 0,36% em julho (dado já revisado), a economia brasileira registrou baixa em agosto de 2017, encerrando período de dois meses seguidos de alta . O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cedeu 0,38% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 18, a instituição.

Na comparação entre os meses de agosto de 2017 e agosto de 2016, houve alta de 1,64% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 139,92 pontos em agosto, ante 137,94 pontos de julho deste ano e 137,40 pontos de agosto do ano passado.

Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A previsão oficial do BC para a atividade doméstica em 2017 é de avanço de 0,5%. No Relatório de Mercado Focus publicado na última segunda-feira, a mediana das estimativas do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano está em 0,72%.