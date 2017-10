A Arábia Saudita e outros grandes produtores de petróleo farão o que for preciso para reduzir os estoques da commodity para a média dos últimos cinco anos, afirmou hoje o ministro de Energia saudita, Khaled al-Falih.

"Nos primeiros meses desde a implementação do acordo, conseguimos reduzir o excesso de 350 milhões de barris em 180 milhões de barris", afirmou o ministro a repórteres em Riad, a capital saudita.

"Não vamos parar no meio do caminho...e não faremos nada que choque o mercado", acrescentou Falih.

"Está muito cedo, então, para a Opep decidir que ação será necessária em novembro,", disse Falih, referindo-se a uma reunião de cúpula do cartel marcada para o próximo mês. "Há um consenso de que continuemos trabalhando juntos para equilibrar o mercado."

Por um acordo fechado no fim do ano passado e renovado em maio, a Opep e dez produtores que não pertencem ao grupo vêm reduzindo a produção combinada em 1,8 milhão de barris por dia. O pacto vence em março, mas há especulação de que poderá ser estendido até o fim do ano que vem. Fonte: Dow Jones Newswires.