A criação de ambientes de descompressão tem se consolidado como uma estratégia fundamental para promover e melhorar o bem-estar geral dos colaboradores, otimizando o desempenho das equipes. Esses ambientes dentro das empresas oferecem aos colaboradores uma pausa das demandas do trabalho para relaxar, descontrair e aliviar as tensões do dia a dia. Para isso, no entanto, é essencial que toda essa dinâmica seja muito bem planejada.