A Arquitectonica, um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, assina pela primeira vez projeto de um empreendimento imobiliário na região Sul do Brasil. Trata-se do Alameda Jardins – Residências do Golfe, na Avenida Marechal Andréa, junto à Avenida Nilo Peçanha. Com entrega prevista para 2027, o complexo está sendo desenvolvido em parceria com a CFL Inc.