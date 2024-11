A enxaqueca é uma condição neurológica complexa, caracterizada por dores de cabeça intensas e pulsantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerada a sexta maior doença incapacitante no mundo, afetando aproximadamente 15% da população global. Mais comum em mulheres, essa doença pode ser debilitante, impactando a qualidade de vida, o desempenho no trabalho e as atividades do dia a dia.