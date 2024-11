Com o fim de ano se aproximando, a preparação para a temporada de festas começa. Além da escolha de looks e destinos de viagem, é hora de dedicar uma atenção especial aos cuidados com a pele. Durante esse período de celebrações e maior exposição ao sol, alinhar uma rotina consistente de skincare é a principal dica para manter a pele bonita, hidratada e luminosa. E quanto antes essa preparação começar, melhores serão os resultados.