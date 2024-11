O ora-pro-nóbis é uma planta rica em nutrientes e versátil na culinária, sendo conhecido como um “superalimento”. Suas folhas contêm altos teores de vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio e magnésio. Também é uma excelente fonte de fibras, ajudando na saúde intestinal e no controle do colesterol. Incorporá-lo em receitas é uma forma prática de enriquecer a dieta com um alimento saudável e sustentável.