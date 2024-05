Filmes infantis, sequências de grandes sucessos e comédias: essas são algumas das obras em destaque para o mês de junho nos cinemas. Na lista, há longas da Disney, Universal e até da Sony, que prometem agradar até os mais exigentes cinéfilos. Tem a tão aguardada sequência de “Divertida Mente 2”, animação infantil sobre as emoções, e “Bad Boys 4: Até O Fim”, com os aclamados atores Will Smith e Martin Lawrence.