O Dia Mundial do Câncer de Ovário, comemorado em 8 de maio, representa uma grande oportunidade para sensibilizar as mulheres sobre esta doença perigosa e muitas vezes silenciosa. Esse tipo de câncer é reconhecido como um dos tumores ginecológicos mais letais, com mais de 70% dos diagnósticos ocorrendo em estágios avançados. Neste contexto, o Instituto ACCO – Associação de Combate ao Câncer de Ovário – destaca a urgência de conscientização e educação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento desta enfermidade.