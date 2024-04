A linhaça é uma semente saudável que pode ser utilizada no preparo de diversos pratos. Fonte de vitaminas do complexo E e B e rica em fibras e minerais, traz inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, se trata de uma excelente opção para quem deseja seguir uma dieta equilibrada. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas com linhaça para você preparar e começar bem a semana. Confira!