Mascotes não só podem como já estão morrendo com o excesso de calor. Quando falamos em animais de estimação, logo pensamos em cães e gatos, mas pássaros, coelhos e chinchilas são pets extremamente sensíveis quando o assunto são altas temperaturas. Para esses animais, a aproximação dos 40ºC é potencialmente perigosa porque eles não conseguem manter equilíbrio interno em função do calor e da umidade do ambiente. O que pode piorar a situação é que eles vivem em gaiolas, o que infelizmente os impossibilita de buscar refúgio em locais mais frios.