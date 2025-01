Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 30 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 30/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As pessoas estão misturadas, as boas e as más transitam pelo mesmo cenário, tornando tudo mais difícil e complexo, mas ao mesmo tempo as experiências são enriquecedoras e a alma desenvolve mais discernimento.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se você fizer a coisa certa, os resultados serão auspiciosos com bastante rapidez. O problema, como sempre, consiste em saber qual seria a coisa certa no meio do variado cardápio de possibilidades. Use o discernimento.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Apesar da tentação de chutar o balde, é melhor continuar preservando a ordem, mesmo que isso coloque sobre suas costas responsabilidades que você gostaria de abandonar. Já chegará o tempo radical.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As perspectivas que se abrem são provedoras de entusiasmo e esperança, ainda que misturadas com um temor muito íntimo de que tudo não passe de ilusão. Ilusão ou não, qualquer tipo de alegria vale a pena.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

No meio de todas essas pessoas que insistem em ser a pior versão possível delas há também um montão de pessoas boas. É preciso manter o coração sereno e aberto para as reconhecer, porque estão ao alcance da mão.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Quando pintar a indecisão, nem preste muita atenção a ela e continue em frente com o que a intuição tiver determinado que seria a coisa certa a se fazer. Melhor não pedir opinião a ninguém, use a intuição.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O medo é o oposto do amor, você sabia? Pois bem! Enquanto sua alma fica se apequenando diante de tudo que lhe provoca temor, o amor vai minguando e desaparecendo, e a generosidade desse vai se tornando distante.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando suas intenções beneficiam não apenas a si, mas a todas as pessoas com que você se relaciona, tenha certeza de que serão bem sucedidas, porque o céu e o mundo espiritual apoiará você na empreitada. É por aí.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Importante mesmo é que haja entendimento, e o clima atual propicia esse tipo de situação, portanto, agora é quando você deve monitorar as palavras que usa para não provocar sentimento negativo algum.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

O céu ajuda às pessoas que tomam iniciativas, porque se você ficar esperando que as coisas aconteçam sem fazer nada, o único que acontecerá é você ficar esperando. Agora o céu está ao seu favor, e você?

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Enquanto sua alma preservar a sinceridade, conseguirá desfrutar com alegria de tudo que acontece, porque ainda que os sentimentos sejam ambíguos e as pessoas misturadas, você continuará firme e forte no caminho.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03