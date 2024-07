Desafios da maternidade Notícia

Atriz Carol Macedo desabafa sobre depressão pós-parto: "Tratamento que continua"

Afastada do trabalho, artista contou que um episódio de engasgo do neném recém-nascido serviu de gatilho para o desenvolvimento do quadro

12/07/2024 - 14h51min Atualizada em 12/07/2024 - 14h59min