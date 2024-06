Kate Middleton reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (14) após quase dois meses desde a revelação de que está em tratamento contra um câncer. Em uma publicação divulgada no perfil oficial do príncipe e da princesa de Gales no Instagram, ela comentou sobre seu estado de saúde e abordou os altos e baixos que vem enfrentando ao longo do tratamento.