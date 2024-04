Dica para quem ama a obra do poetinha: está rolando no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028, Centro Histórico) a exposição Vinicius de Moraes: Por Toda Minha Vida. A mostra reúne mais de 350 itens, incluindo materiais originais que abordam diretamente ou têm relação com a vida e obra do escritor.