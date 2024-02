Que tal uma esticada até Progresso, no Vale do Taquari, neste verão? Uma das dicas que adoro lá é o Sitio Campiol, um amplo espaço com muita natureza, uma vista incrível e uma das mais belas cachoeiras da região. Tudo dentro da mesma propriedade, que é administrada por uma família - que mora no local e coloca muita atenção e carinho nos detalhes.