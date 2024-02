Ainda não conheço a cidade de Montreal, no Canadá. Mas já está nos meus planos e, com certeza, uma das primeiras paradas será o Bah! Café. O espaço das gaúchas Juliana Pedersen e Renata Germano oferece - em meio à paisagem gelada canadense e com imagens de Porto Alegre pelas paredes - café passado, pão de queijo e bolos caseiros. Nos fíndis, o lugar tem farroupilha (sim, o sanduíche), cachorrinho-quente de aniversário, pizza de sardinha, pudim, e quindim com receita pelotense.