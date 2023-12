Na próxima segunda-feira (11), o restaurante Pobre Juan e o Instituto Social Pertence, instituição de Porto Alegre que auxilia pessoas com deficiência (PCDs), realizarão um jantar preparado e servido por PCDs no Baixo Barra, o hall de gastronomia do BarraShoppingSul. A ação, que ocorre das 18h às 21h, busca proporcionar o sentimento de pertencimento à sociedade. Parte do valor arrecadado será destinado ao Instituto.