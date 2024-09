A Sessão da Tarde exibe nessa quarta-feira (11) o longa Meu Amigo, o Dragão (2016). No filme, um menino perde os pais em um acidente de carro e é acolhido por um dragão. A direção do longa é de David Lowery e o elenco conta com Oakes Fegley, Oona Laurence, Bryce Dallas Howard e Robert Redford. A produção será transmitida na RBS TV às 15h25min, logo após a novela Cabocla.