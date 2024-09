Cinco irmãos, um primo invejoso, uma avó que se finge de morta e uma missão: Daniel Ortiz conseguiu seu intuito de alegrar o horário das sete com Família é Tudo, não sem alguns tropeços ao longo dessa trajetória. No fim dessa história, veremos os ingredientes clássicos do bom folhetim, com vilões punidos, casamentos, mocinhas grávidas e a confirmação de que tivemos, sim, uma boa comédia na telinha.