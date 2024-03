O filme Velozes e Furiosos: Operação Rio (2011) é o destaque na Sessão da Tarde desta sexta-feira (1º). Na sequência do longa americano, Dominic Toretto e Brian O'Conner decidem se esconder da polícia no Brasil. Agora, eles precisam realizar uma última missão. Dirigido por Justin Lin, com Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson no elenco, o filme será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.