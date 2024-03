O filme Como Eu Era Antes de Você (2016) é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (25). O longa conta a história de Louisa Clark, uma garota que cria um vínculo inesperado com Will, um homem rico e bem-sucedido que fica tetraplégico após ser atingido por uma moto. Protagonizado por Sam Claflin e Emilia Clarke, o longa também conta com os atores Charles Dance e Janet McTeer. O filme será exibido às 15h25min, na RBS TV, após Cheias de Charme.